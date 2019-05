Vereadora do Quinari usa de todos os meios para não honrar direito de trabalhador

Que a vereadora Francisca Macedo (PT) é denunciada acusada de vender seu voto como parlamentar da Câmara Municipal, já não é novidade, todavia, ela é já uma conhecida do poder judiciário, contestando para não honrar suas obrigações.

Chiquinha da Bonal, filiada ao Partido dos Trabalhadores responde ação de indenização de danos morais em Acrelândia (autos nº 0700235-50.2013.8.01.000), ela que na época era proprietária de um ambiente comercial, tendo que ir à justiça em busca da reparação dos danos.

Antônio Jair da Silva Araújo adquiriu uma lâmina de roçadeira defeituosa no comércio de Francisca Macedo e enquanto roçava a lâmina de péssima qualidade fornecida pela “marreteira” atingiu o trabalhador.

Nos autos do processo que se arrasta desde 2013, o autor da ação vem requerendo seus direitos, em face da requerida Francisca Macedo que contesta o direito do pobre homem para não cumprir com sua obrigação solidária, comum no ordenamento jurídico.

No processo, o requerente colocou outras duas partes no polo passivo da ação.

Antônio Jair veio a óbito no curso do processo. A Juíza de Acrelândia mandou incluir nos autos como herdeiro, o filho do trabalhador que estava sendo enganado por Chiquinha da Bonal, que no exercício do seu mandato parlamentar é acusada de receber propina de R$ 3.000,00 (três mil reais).