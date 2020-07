Vereadora cobrou que Prefeitura de Senador Guiomard tomasse providências com obras inacabadas

A vereadora Cláudia Lima – SD foi ao longo dos últimos quatros anos uma voz atuante em defesa dos interesses dos munícipes guiomarenses, sempre cobrando do poder executivo providências quanto ao uso dinheiro público, a exemplo inúmeras obras inacabadas em Senador Guiomard.

A vereadora assegura que as obras inacabadas foram uma das bandeiras da Vereadora Cláudia desde o início do seu mandato. Analisa que quando um parlamentar cumpre com o seu papel quem sai ganhando é a população.

No dia 25 de maio do ano de 2017, a vereadora Cláudia Lima escreveu o ofício número 139 ao Prefeito, alertando da existência da Creche do Chico Paulo 2, Casas Populares, Praça do Nabor Júnior e Praça da Juventude. Naquele mesmo ano ela direcionou o requerimento 024/2017 cobrando sobre as obras. Veja.