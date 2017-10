Vereadora Cláudia Lima exige explicação sobre bens do Centro Cultural

A vereadora Cláudia Lima (PT) foi autora de um requerimento que visa obter do poder executivo municipal uma explicação sobre onde foram parar os equipamentos instalados no Centro Cultural do município.

O documento proposto pela vereadora petista foi endossado pelos demais vereadores que também desejam uma explicação ou mesmo a adoção de providências por parte da atual gestão quando ao possível descaminho dos patrimônios.

“Visitei o espaço, lá está depredado, já sugeri a reforma e agora pretendo saber para onde foram os equipamentos, quem era o responsável ou é terá que providenciar os acondicionados, mesas, cadeiras, armários e fazer a devolução ao município, ou mesmo justificar onde eles se encontram, pois é inaceitável essa irresponsabilidade”, declarou a vereadora.