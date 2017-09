Vereadora Chaguinha elogia coordenação dos trabalhos do sete de setembro

A vereadora irmã Chaguinha (PP) usou a Tribuna na sessão desta terça-feira (12) para elogiar a organização do Sete de Setembro, feita pelos Secretários Zezinho Avelino de Comunicação e Manoel Lima do Planejamento.

Na ótica da irmã, o evento foi “brilhante” e merecia a presença de todos os vereadores, lamentando a ausência e aplicando um puxão de orelha nos demais pares.

A vereadora ressaltou ainda a atuação do Secretário de Comunicação, dizendo conhecer a trabalho do mesmo, desde os tempos que atuou como presidente da escola de samba do bairro 15 em Rio Branco.

Finalizando, ela parabenizou o ex-vereador Manoel Lima, hoje Secretário de Planejamento, enfatizando que todos os seus projetos são “extraordinários” e merecem os mais “sinceros elogios” do parlamento municipal.