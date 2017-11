Vereador supõe que gari desmaiou de fome e Prefeitura grava vídeo se defendendo

O vereador Gilson da Funerária denunciou na semana passada que os salários dos garis que prestam serviços para firma terceirizada da limpeza pública estavam atrasados.

Ele ainda relatou que um dos trabalhadores na hora que estava na rua veio a desmaiar, sendo o provável motivo, a forme que estava enfrentando em virtude do atraso de pagamento.

A Prefeitura de Senador Guiomard através da Secretaria de Comunicação Social gravou e postou um vídeo com a participação do paciente, do chefe da Limpeza Dada levando o Gari a afirmar que o motivo do desmaio não era fome.

No vídeo e na postagem não são citados laudos médicos, a efetivada do pagamento dos garis através da empresa terceirizada. O material busca desqualificar a denuncia do vereador, que nesta segunda-feira fez nova postagem afirmando que os salários permanecem atrasados e a cidade coberta de lixo.

Em contato telefônico com o Secretário de Comunicação Zezinho Avelino, ele afirmou que a responsabilidade do pagamento dos trabalhadores é da empresa terceirizada. Veja a postagem onde o gari afirma que toma café no setor de limpeza da cidade.