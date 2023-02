Vereador Sandrão tomou posse como Presidente da Câmara

O Vereador Sandro Cunha, do Progressistas tomou posse no último dia 2 de janeiro como Presidente da Câmara dos Vereadores do Quinari.



A posse de Sandrão foi dada pela servidora Midinha, uma vez que Magildo Lima e demais vereadores que foram oposição à candidatura de Sandro, não compareceram para a chamada transmissão de cargo.



Sandro foi eleito com 6 votos, sendo um da vereadora Reginalda, que afirma ter votado em Sandro em virtude de uma relação de respeito e cordialidade de anos.



O vereador Sandrão tem a chance de fazer um mandato qualificado juntamente com as vereadoras Leire do Mixico e Williane Jardim, que de fato conheceram quem é o vereador Magildo durante o biênio passado.