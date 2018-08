Vereador Pastor Uchoa profere discurso contra servidores municipais

Depois dos últimos acontecimentos, em que mais uma vez vem a tona boatos sobre a demissão dos servidores públicos concursados, alguns deles ouvidos pela reportagem e que por motivo óbvio não terão seus nomes divulgados, resolveram eleger o Vereador Uchoa como inimigo dos servidores municipais de Senador Guiomard.

A revolta dos mesmos se deve ao fato de que na sessão realizada na Câmara Municipal no dia 07/08/2018, o referido vereador em um discurso na tribuna da Câmara Municipal, foi taxativo ao afirmar que os servidores públicos municipais são o ”grande problema” da gestão municipal.

Em seu discurso, o vereador Uchoa preferiu perseguir os servidores, em vez de apresentar propostas, de forma vil, o mesmo resolveu mais uma vez fazer um discurso odioso contra os servidores, utilizando de argumentos falsos.

No afã de defender o prefeito e não o município, e pretendendo criar um clima de animosidade contra os servidores, o mesmo não teve pruridos. Fugindo de qualquer lógica, o edil resolveu comparar o Município de Capixaba com o Município de Senador Guiomard, afirmou que os recursos repassados para ambos é praticamente o mesmo valor. Uma simples pesquisa no site do Tesouro Nacional, desmente o vereador. http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP::

O vereador não satisfeito em perseguir os servidores com informações inverídicas, resolveu entrar em um debate sob o qual não tem nenhum domínio, como de regra têm sido os discursos proferidos por ele.

Em uma comparação incabível, tentou utilizar os valores recebidos de transferências federal, afirmando mentirosamente que “os valores recebidos por ambos os municípios são praticamente iguais”, resolveu ainda fazer uma comparação sobre a quantidade dos servidores públicos existentes em ambos os municípios.

Em uma consulta realizada no portal de transparência fica evidenciado a existência de apenas, 679 servidores efetivos, quantidade essa bem inferior à média estadual de servidores por habitante, o vereador de forma maldosa superfatura a quantidade em mais de 300 servidores.

O que o vereador perseguidor ”esquece” de relatar no seu discurso é que na gestão passada na troca de prefeitos, existiam apenas 69 cargos comissionados de livre nomeação, agora existe o número 125 cargos comissionados, um aumento superior a 620% se comparado com a gestão passada.

Quem é o vereador Uchoa, o “inimigo” dos servidores?

Dono de um mandado apagado, Pastor Uchoa nem seria vereador, vindo de uma derrota em 2012, quando obteve apenas 182 votos, se não fosse a excrescência do voto de legenda, o vereador foi “puxado” pela legenda, com 291 votos, ou 2,03% dos votos válidos. O mesmo entrou na última vaga, sendo menos votado do que outros 3 candidatos, ou seja, se fosse pela vontade dos munícipes de Senador Guiomard, o mesmo não seria vereador. O povo é sábio.

Quando prestou vestibular para direito em 2010, em instituição particular o mesmo obteve somente somente 16 pontos, ficando na 175 posição. Em um concurso realizado para a Eletrobras – Acre foi reprovado, sua classificação foi a de 1889. Em 2013 o mesmo resolveu candidatar-se a uma vaga de estagiário para a comarca de Senador Guiomard, ficando em 11º, nesse processo somente os 3 primeiro foram considerados aptos para o cargo. No ano de 2014 o mesmo resolveu prestar concurso para motorista de ambulância na secretaria estadual de saúde, sendo novamente reprovado. Tentou prestar concurso no IFAC e teve sua inscrição indeferida. Prestou concurso para o Tribunal Regional Eleitoral em 2015 sendo mais uma vez reprovado.

O mesmo concluiu direito não sendo aprovado na OAB. Mas em uma pesquisa realizada na OAB: http://cna.oab.org.br/, não foi possível confirmar tal situação, após a pesquisa a página retornou com a seguinte informação: “ RESULTADO: Sua pesquisa por Dioclécio Uchoa Barroso não retornou nenhum resultado.”

Com esse tanto de insucesso nas tentativas de se tornar servidor público, talvez esteja aí o motivo do seu ódio contra os servidores concursados.

Para que serve os vereadores?

Os vereadores são os representantes dos interesses da população de cada cidade, eles integram o poder legislativo na Câmara Municipal. Além de elaborar, debater e votar nas leis que conduzem o município, também é função dos vereadores supervisionar e fiscalizar o mandato do prefeito e do vice-prefeito.