Vereador lider do prefeito ver avanços na administração municipal

O vereador líder do Prefeito Pastor Uchoa (PSD) para elaborar a retomada de obras do município de Senador Guiomard, dentre elas de uma creche no bairro Chico Paulo.

Uchoa usou o grande expediente para explicar sobre uma licitação de compra de alimentação para a saúde. Segundo ele, o certame era para contemplar diversas pastas.

Disse que estava na tribuna para fazer uma fala em comemoração as muitas obras do prefeito André Maia. Ele enfatizou que algumas obras estavam paradas e sendo destruídas, mais agora estão sendo reiniciadas.

Enfatizou ainda obras realizadas com recursos próprios da arrecadação municipal como a rodoviária, unidades de saúde e outros.

Texto da CMSG