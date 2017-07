Vereador Jamis Queiroz agradece melhorias no Ramal Nabor Junior

O vereador Jamis Queiroz (PR) de uso das redes sociais agradeceu ao prefeito do município André Maia (PSD) pelos serviços de melhorias no Ramal Nabor Junior, na zona rural do município.

Os serviços compreenderam aterro de pontos críticos, raspagem e piçarramento de alguns pontos. O vereador agradeceu ao prefeito no facebook.

“Agradeço ao prefeito André Maia por ter atendido nossa indicação, e a parceria dos produtores do nosso ramal”, disse o vereador Jamis Queiroz na rede social.

O ramal Nabor Junior é um dos mais populosos da região. Nele há vários outros ramais que estão recebendo melhorias. Os problemas relacionados as pontes já foram comunicados ao DERACRE.