Vereador Gilson da Funerária indica melhorias de iluminação pública em Rua do Bairro Cohab

O Vereador Gilson da Funerária (PP) apresentou indicação à Prefeitura de Senador Guiomard solicitando reparos urgentes na Rua Celestino Domingos, no bairro Cohab.

Argumenta Gilson da Funerária que foi procurado pelos moradores que testemunham a escuridão e temem assaltos e furtos em suas residências. “Tendo sido procurado pela comunidade acredito que o Prefeito deverá atender esse nosso pedido, pois tudo que beneficia nosso povo é importante” analisou o vereador progressista.

Salienta ainda no documento que passou pelo plenário do legislativo municipal que vem cumprindo com seu papel de auxiliar o executivo levantando demandas e sugerindo melhorias na cidade.