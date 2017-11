Vereador Fabrício Lima realiza audiência pública com Superintendência do Banco do Brasil

O vereador Fabrício Lima (PSDB) idealizou e junto com a mesa Diretora da Câmara Municipal promoveu nesta terça-feira (21) uma audiência pública com a Superintendência do Banco do Brasil no estado representada pelo senhor Paulo Henrique, bem como o gerente local Paulo Eduardo.

Os trabalhos seguiram sobre a condução do vereador Gilson da Funerária que facultou as falas ao representante bancário, vereadores e munícipes que fizeram vários questionamentos sobre o funcionamento do banco no município.

Fabrício Lima agradeceu a presença da população e expôs os problemas que escuta por parte da comunidade. “Vivemos alguns problemas, principalmente quando se realiza o pagamento dos servidores, por isso, acredito que desse trabalho deve sair resultados de melhorias”, enfatizou.

A vereadora irmã Chaguinha também disse que é procurada quando acontece algum problema na agência. Ela disse que os problemas sempre descarregam nas portas dos vereadores, por serem mais próximos do povo. “Esperamos mesmo é por melhorias no atendimento, cumprimento da lei das filas, dentre outros”, disse.