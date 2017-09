Vereador Fabricio Lima pede que Secretaria de Segurança Pública restabeleça emissão de identidades no município

O vereador Fabricio Lima, PSDB, indicou na sessão desta terça-feira que o Governo do do Acre, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, restabeleça com urgência na Delegacia de Policia, emissão de carteiras de identidades.

Segundo o vereador, os serviços pararam e ate agora não retornaram, o que acarreta prejuízo para a população mais pobre, que tem se deslocar para a Oca em Rio Branco.