Vereador Fabrício Lima pede do Governo Tapa-buracos e limpeza da AC40

O vereador Fabrício Lima do Solidariedade pediu ao Governo do Acre em indicação melhorias de tapa-buracos urgentes na estrada AC40 no perímetro que compreende Senador Guiomard/Rio Branco. Ele ainda pediu limpeza nas laterais por parte do ente de governo.

Nas redes sociais o vereador escreveu:-Solicitei ao Deracre a manutenção da Rodovia AC-40 para melhorar a mobilidade e a segurança para todos nós que usamos essa via.

A indicação segundo o vereador se justifica devido a formação de novos buracos na estrada, podendo ocasionar acidentes e prejuízos aos moradores do Quinari que continuamente utilizam a via para se deslocarem para a capital.

No que se refere a limpeza, Fabricio Lima enfatiza que principalmente na saída do Quinari, populares utilizam as laterais da pista para as caminhadas. O mato cresce continuamente e precisa de atenção do governo.