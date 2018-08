Vereador Fabricio Lima comemora a final da Copa Gospel no Quinari

O vereador Fabricio Lima (PSDB) comemorou a realização da Copa Gospel, realizada pela Liga Desportiva juntamente com Igrejas locais, tendo seu incondicional apoio.

“Eu ajudo do tamanho que o meu mandato possibilita eu ajudar e vem tendo resultado, nossa comunidade precisa dessas atividades”, explica.

A copa gospel aconteceu no Ginásio de Esportes da cidade com 12 (doze) equipes no futsal masculino, 4 (quatro) no feminino, somando mais de 150 (cento e cinquenta) jogadores.

Na competição o Ginásio de Esportes sempre ficou lotado com as torcidas. As igrejas marcaram presença apoiando seus times. Os lideres aprovaram a iniciativa da Liga Desportiva com o apoio de diversas lideranças do município.