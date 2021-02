Vereador Fabrício cobra melhorias no fornecimento de água

O vereador Fabrício Lima (SD) enviou ofício ao Departamento de Pavimentação e Saneamento – Depasa, visando conseguir melhorias para o fornecimento de água no município de Senador Guiomard.

O fornecimento de água no município enfrenta inúmeros problemas com a falta de qualidade da água distribuída as famílias. O vereador enviou ofício a diretora presidente estadual do Depasa que deverá responder o parlamentar nos próximos dias.

O problema com abastecimento de água no município não é de hoje. Segundo o vereador Fabrício Lima ele enfatiza que é de suma importância que o do estado venha a conseguir melhorias para os moradores no que concerne a distribuição de água.