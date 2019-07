Vereador Fabricio cobra de Agência Estatal fiscalização em ônibus

O vereador Fabrício Lima do formalizou requerimento a Agência Reguladora dos serviços públicos do Acre em busca de explicações sobre a fiscalização dos ônibus que faz a linha Senador Guiomard/Rio Branco.

O documento do vereador pede e tem como assunto a retirada da empresa Petroacre da linha Município de Senador Guiomard/Rio Branco. Fabrício Lima argumenta que os ônibus são de péssima qualidade estão prejudicando os usuários do transporte coletivo.

O parlamentar ainda informa que inúmeros prazos em chance for concedido a empresa que até o presente momento não empreendeu as mudanças para melhoria do transporte coletivo.

Não é de hoje que o vereador Fabrício Lima luta em defesa da qualidade do transporte coletivo que faz a linha Intermunicipal, ele sempre esteve empenhado em audiências públicas e reuniões relacionadas a temática.

Ao nosso site o vereador disse esperar melhorias imediata do transporte coletivo uma vez que os moradores já não aguento tamanho desrespeito. Ele ainda explica que se trata de concessão pública que merece fiscalização por parte do estado.