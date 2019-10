Vereador Fabrício cobra da Prefeitura limpeza em ruas da cidade

O vereador Fabrício Lima (PSDB), tem visitado diversas vias da cidade de Senador Guiomard, AC, e conversado com moradores, afim de aproximar as ações do seu mandato e do legislativo a sociedade.

Numa de suas fiscalizações, se deparou, com vias públicas repletas de lixo e em alguns casos, com muitos urubus , como demonstrado nas fotografias da entrada do bairro Chico Paulo. Não é preciso se distanciar muito do centro da cidade para encontrar ruas onde o mato toma o espaço das calçadas e impede a passagem do pedestre e os lixos estão expostos nas lixeiras, por falta de coleta.

Em alguns lugares o mato é visível nas margens da via pública. Tomando esta situação como exemplo, o vereador alega que é urgente a necessidade de que a prefeitura resolva este problema.

Diante todo o exposto, o Vereador Fabrício Lima requer que a Prefeitura do município através da secretaria de obras e limpeza urbana, realize o serviço de limpeza e coleta seletiva.

“Não posso aceitar a nossa cidade suja, muito menos as condições que o Prefeito André Maia está colocando o município, quero que o executivo tome as providências com urgência para limpeza do local, irei fiscalizar diariamente e cobrar da prefeitura as providencias em favor do nosso povo. Na época do Gilson, a cidade era limpa”, pontuou o vereador.

Matéria da Câmara