Vereador denuncia transporte dos feirantes, prefeitura diz que providenciou uma van

O vereador Gilson da Funerária, denunciou no final de semana o transporte dos trabalhadores rurais do mercado municipal em vídeo, no qual produtores aparecem descendo de um caminhão boiadeiro que havia oferecido uma carona para os feirantes.

Nas imagens gravadas os produtores criticam ao Prefeito André Maia e pedem melhorias enquanto descem do transporte. Segundo eles, o caminhão havia quebrado devido as péssimas condições do ramal. “Acorda Prefeito André Maia. Por falta de cuidado e zelo com a coisa pública hoje aconteceu o que já vem se repetindo, o caminhão da feira quebrou e restou para os produtores que trabalham no mercado conseguir uma carona para comercializarem seus produtos no mercado. O que é isso? Falta de cuidado e zelo pelo que é público. Poderia ter outro transporte”, diz o vereador.

Diante dos fatos, a Prefeitura Municipal através dos perfis oficiais e do prefeito André Maia divulgaram notas nas quais o Secretário de Agricultura Cloves Bezerra busca explicar o ocorrido. “Infelizmente aconteceu dos caminhões quebrarem neste final de semana que passou, afinal os caminhões são veículos e como tal estão sujeitos a quebrar, mas assim que soube, imediatamente providenciei uma VAN para efetuar o transporte dos produtores de volta aos seus ramais. Jamais nos omitimos ou deixamos de prestar toda a assistência aos produtores rurais que são os nossos feirantes”, afirmou o secretário.