Vereador denuncia suposto uso de trator em propriedade particular e prefeitura rebate

O vereador Gilson da Funerária (PP) denunciou na última sexta-feira (18), o suposto uso de um trator da Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Senador Guiomard para fins particulares.

Gilson de uso das redes sociais afirmou que viu, filmou, fotografou, registrou ocorrência policial e levou a Polícia Militar até a Fazenda Niterói, por entender que se tratava de um desvio de finalidade. Relatou ainda que todos os procedimentos foi escrito no Boletim de Ocorrências pela guarnição na condução até a delegacia.

Por outro lado, a Prefeitura através da Secretaria de Comunicação Social publicou material informando que o trator estava atuando em suposto benefício do Cantinho do Zito, entidade privada, sem fins lucrativos que serve a crianças em vulnerabilidade. Relata ainda a nota que o suposto objetivo dos serviços era a retirada de madeira para a reforma de piscina da entidade e tece inúmeras críticas ao vereador afirmando que o mesmo pode ter feito invasão de propriedade particular pela segunda vez.

Essa não é a primeira denúncia de suposto uso de máquinas públicas em benefício da família do Secretário de Meio Ambiente Henrique Cardoso. Na primeira vez, a PM também foi acionada e conduziu o tratorista até a Delegacia de Polícia. Na época a Prefeitura argumentou que se tratava do Ramal Guarani que dá acesso a produtores rurais do Moreno Maia. A oposição denunciou que a máquina estava atendendo outro empresário, fora do ramal em questão.