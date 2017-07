Vereador crítica tapa-buraco com barro e diário oficial trás licitação de compra de asfalto

O vereador Gilson da Funerária (PP) criticou um tapa-buracos com barro, realizado pela Prefeitura de Senador Guiomard nesta terça-feira (18). Ele pediu que os gestores do município colocassem a mão na consciência, e entenda que tal serviço não resistirá as chuvas.

Em consulta ao Diário Oficial do Estado desta terça-feira (18) consta que o prefeito André Maia (PSD) está comprando massa asfáltica da empresa M.S.M INDUSTRIAL LTDA em adesão a ata de registro de preço nº 122/2016, oriunda do Pregão Eletrônico no 028/2016, registrados pelo 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO – 7º BEC, visando atender a aquisição de massa asfáltica – CBUQ para realizar uma operação tapa buracos na cidade.

O valor do asfalto chega aos R$ 960.440,00 (novecentos e sessenta mil reais e quatrocentos e quarenta reais), tendo vigência o contrato até 31 de dezembro do ano de 2017.