Vereador cobra melhorias para o Cemitério e Prefeitura diz que serviços estão sendo realizados

O vereador Gilson da Funerária em postagem na rede social facebook cobrou da Prefeitura Municipal providências no que concerne a limpeza e conversação do Cemitério São Francisco Xavier no município.

Segundo o parlamentar em visita ao local, ele havia constatado o descaso do poder público com os mortos. Ele ainda “atribuiu a responsabilidade do caso ao Secretário de Administração João Carvalho” que através das redes sociais afirmou que os problemas no cemitério é “descaso da gestão do partido do presidente da Câmara”.

Procurada a Prefeitura Municipal informou que os reparos para o espaço estavam planejados e na manhã desta sexta-feira (27) uma equipe já estava realizando a limpeza e melhorias no local.