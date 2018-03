Vereador Cleilton Nogueira sonha com o décimo terceiro salário para vereadores

O vereador Cleilton Nogueira (PR) usou a tribuna da Câmara nesta terça-feira (06) para dizer que apoia os servidores da Secretaria Municipal de Saúde em suas reivindicações salariais, porém não deixou por menos e informou que “espera que o Prefeito André Maia sancione a lei do décimo dos vereadores, prefeito e vice”.

Nogueira pontuou que os políticos assim como os sindicalistas da saúde e outras áreas da administração municipal precisam dos recursos, pois, como é direito estabelecido por lei federal não há vedação legal para que o “décimo seja brecado”.

“Estou do lado dos servidores da saúde, podem contar com este vereador aqui, eu voto sempre a favor de todas as categorias, e quero que vocês saibam que serei sempre a favor do trabalhador, e estou esperando o prefeito sancionar a lei do nosso décimo, pois a maioria ganhou aqui na Câmara”, disse na Tribuna o vereador.

A Promotora de Justiça Eliane Misae emitiu recomendação na qual pede que o Prefeito deixe de promover reajustes que venham aumentar a despesa com pessoal em afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.