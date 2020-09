Funerária Santa Luzia Eireli

06.122.494/0001-63

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Licença de Operação – LO, para a atividade de Serviços de Funerárias localizado rua Eduardo Assmar, 202, Cohab no município de Senador Guiomard – Acre.