Urgente: TJAC condena André Maia pela prática de rachadinha com jornalistas

O Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre condenou o ex-prefeito André Maia pela prática de pagamentos “rachadinhas” a jornalistas da TV Quinari.



Na época dos fatos, o ex-prefeito articulou um grupo com o jornalista Gerson Rondon para vincular matérias favoráveis à sua administração na TV Quinari de propriedade do empresário Valcy Campos. Ocorre que houve um desentendimento entre Rondon, Valcy Campos e o cinegrafista e ambos passaram a denunciar os participantes do esquema.



Eles na época procuraram o então vereador Gilson da Funerária, que informou que levaria ao conhecimento do Ministério Público e da Polícia Federal, assim tendo feito. Como o Prefeito detinha prerrogativa de foro, o procurador Álvaro Pereira ofereceu a denúncia contra o ex-prefeito.



No TJAC a condenação foi feita de idas e vindas para condenar ou inocentar o ex-prefeito. No entanto o voto vista do Desembargador Roberto Barros prevaleceu para condenar o ex-prefeito, que após o trânsito em julgado poderá ficar inelegível.



Da decisão ainda cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça que poderá aumentar a pena base ou reformar o acórdão lavrado pelo voto vencedor.