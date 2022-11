URGENTE: Correios vão retirar setor de entregas do Quinari

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Acre (Sintect-AC), Suzy Cristiny, denunciou a retirada do setor de entregas dos Correios de Senador Guiomard. A partir de quarta-feira, 16, o serviço será centralizado em Rio Branco, com isso, existe a previsão de transtornos para o recebimento das encomendas.



O morador do município poderá enfrentar, também, o problema de ter que buscar seus produtos no Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) da Capital quando o carteiro não encontrar a residência. A dificuldade de se encontrar endereços deverá ser real, pois não houve atualização postal, e os entregadores, que sairão de Rio Branco para o Quinari, terão o trabalho comprometido por não conhecerem a localidade.



“Uma das grandes preocupações é que o endereçamento do município é irregular e os carteiros da Capital não terão conhecimento da área para efetuar as entregas. Além disso, o atendimento na agência do Quinari também ficará comprometido por falta de empregados para atender à população”, protestou a presidente do Sintect-AC.



Outra dificuldade apontada pelos trabalhadores foi a decisão de transferir empregados do município, ignorando a distância entre as duas cidades.



Para evitar a sobrecarga de trabalho e a pressão causada pela possibilidade de encomendas devolvidas ou em atraso, o Sindicato deve lançar um abaixo-assinado para mostrar o descontentamento da população com a mudança que ignora as características locais.



Ascom do Sindicato dos Correios