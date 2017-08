Por Pr. Nicomedes Souza

No AT há dois textos, a saber, 2Cro 6.1-12 e Gn 32.31, que se lidos com atenção, verificaremos que ambos tratam de transição, ou seja, termina uma etapa e começa outra, bem diferente. No texto de 2Crônicas, o rei Salomão inaugura o novo templo em Jerusalém, isso significa que o santuário de Israel passa de uma barraca sem lugar fixo para um edifício grandioso, enquanto que no texto de Genesis 32.31, Jacó retorna com toda sua família do estrangeiro para sua terra e nessa volta, passa uma noite crítica, onde teve um encontro e até uma luta com Deus. O texto diz: “Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa” (32.31). O nome Peniel significa “face de Deus! ” A partir daí sua vida teria outro padrão. Os dois textos, portanto, estão se referindo a uma transição. Percebe-se também que nos dois casos, a interferência de Deus tem um papel decisivo, levantando dois pontos comuns: a marca desses encontros com Deus foi a humilhação! Ao sair mancando, Jacó, a partir de então, não correria mais por aí como queria, mas a sua marca no corpo (lesão na coxa) o lembraria sempre da sua dependência de Deus. Salomão, por conseguinte, admite na sequência do texto (v-18), que toda glória daquele edifício é nada diante do Senhor. Jacó reconhece a nova chance que Deus lhe dá e Salomão expõe sua confiança na misericórdia de Deus sobre si e seu povo. Quando o templo foi inaugurado, Deus se manifestou de forma visível e impressionante; Para Jacó, seguiu-se como novidade a reconciliação com seu irmão, algo menos espetacular, porém, marcante para a restauração de vida que Deus proporciona. Portanto, todos nós passamos por transição na vida: termina uma etapa e começa outra bem diferente. A forma disso pode vir de festa até trauma, mas reorienta nossa trajetória. Para tais momentos, que tal aprendermos com Jacó e Salomão, entregando nosso passado a Deus com humildade, recebendo o fruto dele e confiando em sua misericórdia? O apóstolo Tiago na sua carta, capitulo 4.10 diz: “Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará”. É hora de transição na sua vida, humilhe-se na presença de Deus, e tenha sua vida restaurada!