Trágico acidente ceifa vida de jovem quinariense piloto de avião

Uma batida frontal de duas motos na noite de segunda-feira (14) ocasionou a morte do jovem piloto de avião João Araújo de Lima Júnior, nas proximidades do Top 15.

Pelo que apurou nossa reportagem houve uma batida frontal entre as duas motocicletas. Os populares que presenciaram a tentativa de resgate pelo Serviço Móvel de Urgências relatam que haviam três vítimas sendo que uma das motocicleta estavam homem e uma garupa.

O estado de saúde dos demais envolvidos ainda não foi divulgado pelo hospital ou familiares. Segundo uma testemunha, os mesmos estavam lúcidos e conversando com o pessoal do resgate na hora do ocorrido.



O velório de Junior Lima como era conhecido no Quinari, será realizado no auditório da Câmara Municipal que teve suas atividades legislativas suspensas mediante a decretação de luto pelo presidente daquele poder.