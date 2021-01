Testes rápidos para COVID-19 voltam a ser realizados no Quinari

O município de Senador Guiomard voltou a realizar exames de teste rápido do COVID-19, tendo parado no final do ano em virtude do processo de transição.

O comunicado dos exames foi postado na página da Prefeitura. A Secretária de Saúde Dayana Reis informou que ”Todos os dias estão sendo realizado das 7 às 12 e das 14 às 17h”, no bairro Edilo Rodrigues, precisamente na Academia Intermediária de Saúde.

A Secretária orientou ainda que os testes são para “Pacientes com 8 dias de sintomas, podem esta realizando o teste rápido para Covid-19”.