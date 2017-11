Tentativa de assalto é registrada no Quinari na noite de domingo

Uma tentativa de assalto foi registrada no domingo (26) nas proximidades da Delegacia, próximo a parada localizada em frente a Secretaria de Assistência Social.

De acordo com o testemunho da vítima, ao estacionar seu carro naquela região, um homem identificado como Edivaldo da Silva Vieira, 23 anos, apareceu de uma vez, adentrou no carro, a mesma conseguiu escapa, e o meliante tentou sair no veículo da vítima não logrando êxito.

A vítima acionou populares que estavam em um bar do centro e rapidamente fecharam o veículo detendo também o assaltante até a chegada da Polícia Militar que encaminhou o caso para a delegacia.

Na região, segundo testemunho da população há alguns pontos de escuridão o que pode ter facilitado a atuação do criminoso, que detido na delegacia aguarda a audiência de custódia para saber se vai ou não para o presídio estadual.