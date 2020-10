Suposto Gerente de Fazenda comenta plano para carreata de candidato a prefeito

Um áudio vazado, que supostamente seria de um dos gerentes da Fazenda Nictheroy revela o uso da estrutura privada para bombar o evento do candidato a reeleição André Maia, sendo informado pelo interlocutor que os trabalhadores foram ao evento e caso não fossem o ponto seria cortado.

O suposto gerente ainda revela que ordem teria sido dada pelo fazendeiro, envolvido na suposta compra de um desembargador do Tribunal de Justiça do Acre – TJAC, Henrique Belezura, entusiasta de Maia.

Após o vazamento do material, o clima no grupo da fazenda é de suspeição. Há quem diga que o proprietário não concordaria com tais atitudes. Em conversas jurídicas, o áudio revela abuso de poder econômico nas Eleições.