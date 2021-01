Somente três vereadores foram contra a vitória de Magildo Lima, acusado de receber o mensalinho

Entraram dizendo amém a cartilha e deixando tudo dominado os vereadores novatos Sandrão – PP, Leire do Mixico – MDB, Williane Jardim – PL, Lenon da Bonal – PP, Alessandra Mesquita- PP, desfazendo os discursos de renovação usado durante toda a campanha.



Os vereadores Jamis Queiroz – PSD, Cleilton Nogueira – MDB que tentou de todas as formas articular uma chapa no final votou em seu colega Magildo Lima do PP, ambos são denunciados pelo suposto recebimento do mensalinho.



Três vereadores foram contra a condução da Câmara por um acusado de receber o mensalinho, sendo a professora Reginalda – SD, Fabricio Lima – SD e Nego da Loja do PSDB.



A prefeita Rosana Gomes – PP, assume o mandato com governabilidade para conduzir o Quinari. A Mesa Diretora ficou assim composta:

Magildo Lima – Presidente – PP

Leire do Mixico – Vice-presidente – MDB

Lenon da Bonal – Primeiro Secretário – PP

Fabricio Lima – Segundo Secretário – SD

Prof. Reginalda – Suplente da Mesa – SD

A distribuição dos cargos da Mesa Diretora ainda não contempla a regra constitucional da proporcionalidade, tendo sido deixado de fora os partidos PSDB e PL.