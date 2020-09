Solidariedade se reúne para planejar suas ações no Quinari

O Partido Solidariedade se reuniu na última semana, para planejar a Convenção Partidária da legenda que deverá apresentar os nomes de Gilson da Funerária e Dr. Deison como candidatos na eleição 2020, a Prefeitura Municipal de Senador Guiomard.

A agremiação política ainda contará com 17 candidatos ao cargo de vereadores e vereadoras, obedecendo a cota de gênero definida pela justiça eleitoral, sendo todas possíveis candidaturas com potencial de votos.

Na ocasião da reunião, o pré-candidato a Prefeito Gilson da Funerária apresentou como coordenador da campanha que se iniciara a partir da convenção o Advogado Dauster Maciel, que com uma equipe de 20 colaboradores tocará a futura campanha do Solidariedade no município.

-A nova política se encontra no Solidariedade, vejamos, temos três candidatos a vereadores que disputam a reeleição. Ambos fizeram bons mandatos no combate a corrupção, e novas lideranças de potencial se filiaram ao Partido, tendo inclusive saldo de futuras candidaturas. Aqui quero destacar a coordenação de campanha. Temos uma equipe qualificada e renovada, como bem espera nosso povo, destacou Gilson da Funerária. -Agradeço o empenho de cada homem e mulher do nosso grupo, temos recebido muito carinho e manifestações populares que nos enchem de orgulho. Chegou o tempo de termos verdadeiramente uma nova política, assegurou o Dr. Deison.

A Convenção do Solidariedade acontecerá no sábado, dia 12/09, no auditório da Câmara dos Vereadores, a partir das 18:30h. Como ainda há decretos que impedem aglomerações que podem ensejar responsabilidade criminal e civil, a festa será no formato misto virtual.

Mini-perfil do pré-candidato a Prefeito

Gilson da Funerária, como o próprio nome diz é um empresário do ramo funerário em Senador Guiomard, atuando a 19 anos neste serviço. Casado, pai de 3 filhos. Em 2016, ele foi eleito vereador. Em 2017, elegeu-se para a Presidência da Câmara. Em 2019 foi reeleito. Foi dele a iniciativa de denunciar a existência de crimes em licitações e convênios no município para a Polícia Federal. Por autorização Judicial, Gilson participou de ações controladas junto com a Polícia Federal, que culminou com a prisão do atual Prefeito André Maia, que ainda responde inúmeros processos. Em 2019, por renúncia do vice-prefeito, assumiu a gestão municipal, permanecendo no cargo por 8 meses. Em 2020, desfiliou-se do Progressistas e se filiou ao Solidariedade, partido pelo qual deverá concorrer a Prefeitura Municipal.