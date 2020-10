Solidariedade divulga nota em apoio a recuperação da Mãe do candidato a vice-prefeito Dr. Deison

Nota Informativa e de Solidariedade

O Partido Solidariedade, Comissão de Senador Guiomard, vem através desta nota manifestar solidariedade ao candidato a vice-prefeito Dr. Deison, em virtude do estado de saúde da sua querida Mãe, a professora Lenir Bandeira, que tanto honra a história do Quinari.

Esclarecemos a sociedade em geral que a ausência do Dr. Deison em alguns movimentos da campanha do nosso partido, se dá em virtude da Mãe do nosso futuro vice-prefeito se encontrar hospitalizada, motivo pelo qual estamos levando os presentes esclarecimentos e pedindo as orações pelo restabelecimento da saúde da nossa amiga.

O Solidariedade neste momento diz ao Doutor Deison: – Estamos todos com você Dr. Deison. Fé.

Gilson da Funerária

Candidato à Prefeitura de Senador Guiomard