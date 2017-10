SINTEAC vai disponibilizar transporte para festa de associados

O Núcleo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SINTEAC, de Senador Guiomard vai disponibilizar um ônibus para o transporte dos trabalhadores em educação que irão participar da festa da entidade no dia 04 de novembro, no sábado.

Ao Portal Quinari a presidente Duce Barbosa informou que o ônibus vai sair da praça Fontenelle de Castro, a partir das 20h e retornará ao município a 1h da manhã. O evento do sindicato estadual é tradicional na agenda dos trabalhadores. Marcado pelas brincadeiras e descontração.

O sindicato lembra que essa foi a saída para garantir a segurança dos trabalhadores que pretendem participar do evento, evitando o álcool zero, incluindo aqueles que não tem veículo ou mesmo os que não dirigem.