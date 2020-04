SINTEAC segue cobrando promessa de vale alimentação feita pelo Prefeito em programa de televisão

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre – SINTEAC, através de seu Núcleo em Senador Guiomard, divulgou em redes sociais uma nota na qual informa que segue buscando junto a Prefeitura Municipal, um vale alimentação de aproximadamente R$ 200,00 prometido pelo Prefeito André Maia em 18 de fevereiro de 2020, na emissora TV Gazeta.

O Sinteac divulgou nota expondo as tratativas e a possibilidade de concessão do auxílio alimentação. O vereador Presidente da Câmara colocou o legislativo mirim a disposição dos trabalhadores para caso necessite, aprovarem a matéria.

Em contato com a Secretária de Educação, professora Adriana Rogerio, ela informou que os estudos ainda estão sendo feitos e que o Prefeito pretende conceder o auxílio. Ela disse ainda que há preocupação quanto aos impactos.

Veja o video:

Confira a Nota do Sinteac:

Sinteac- Núcleo de Senador Guiomard

Nota de Esclarecimento

O Sinteac vem de público esclarecer aos trabalhadores municipais em educação sobre a data-base deste ano:

– Em janeiro enviamos o OF. O4/2020 ao prefeito, dando conta da necessidade das negociações;

– Em fevereiro fizemos nossa assembleia geral e elegemos uma comissão para negociar;

– Em 10 de março tivemos a primeira reunião da comissão, onde tomamos conhecimento de que a receita do Fundeb este ano deve crescer R$ 1.090.000,00, aproximadamente. Em seguida o professor Anderson, da Semed, apresentou a simulação para dobrar o auxílio alimentação, dos atuais R$ 200,00 para R$ 400,00. Nas 2 reuniões seguintes ñ se avançou nada, e logo em seguida veio o corona vírus;

– Ontem protocolamos o OF. 0011/2020 endereçado ao prefeito e hoje protocolamos o OF. 010/2020 endereçado à secretária de educação, conforme estamos disponibilizando cópia no grupo;

– Hoje fomos à prefeitura na busca de um canal de negociação, e encontramos o senhor Afrani, financeiro da prefeitura, que nos garantiu que até segunda-feira teremos resposta. Deu pra perceber que a equipe da prefeitura está conversando, internamente. Em seguida enviamos uma mensagem por Whatsapp à secretária de educação dando conta da conversa que tivemos com o senhor Afrani.

Só nos resta agora aguardar uma definição por parte do prefeito e sua equipe.

A comissão

Confira a Nota do Presidente da Câmara em apoio aos trabalhadores

Nota à População

Acompanho atentamente as negociações do Sindicato dos Trabalhadores em Educação com a Prefeitura. Informo aos trabalhadores e trabalhadoras em educação que este Presidente, bem como os demais vereadores se encontram à disposição para apoiar os servidores em suas reivindicações.

Informo que qualquer matéria de interesse dos trabalhadores será tratada com prioridade por nós da Mesa Diretora e demais parlamentares.

Senador Guiomard – AC, 27 de março de 2020.

Vereador Gilson da Funerária

Presidente