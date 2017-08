Sinteac se reúne com prefeito André Maia para tratar de reajuste

Os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre se reuniram na manhã desta terça-feira (29), com o prefeito André Maia para tratar sobre reajuste para categoria da educação.

Os trabalhadores de uso de uma pauta extensa alegam conhecimento sobre a situação orçamentária do país e do município. Mesmo assim, defendem o enxugamento dos gastos para que o executivo promova melhorias salariais ou mesmo em benefícios como vale alimentação ou saúde.

Após inúmeros debates, sindicato e patrão chegaram o entendimento que precisam seguir realizando estudos para contenção de gastos e melhorias em toda a rede municipal de educação para se descurtir melhorias salariais.