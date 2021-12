SINTEAC Estadual pede esclarecimentos sobre valores a serem pagos em abono, Prefeitura diz que vai divulgar

Essa semana o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre – SINTEAC, realizou uma mobilização no Quinari para conhecer o valor que será pago aos trabalhadores em educação municipal.



A Presidente do SINTEAC Rosana Nascimento e um grupo de vários servidores estiveram na Prefeitura na terça-feira. Em seguida estiveram na Câmara buscando alteração em um Projeto de Lei que definiu a competência da Prefeita para determinar os valores do abono.



Na quarta-feira, a equipe do Sinteac estadual foi recebida pelo Secretário de Educação Zezinho Martins, que explicou que após os repasses do dia 20 de dezembro a administração municipal vai divulgar o valor que a categoria vai receber.



O Portal Quinari também ouviu a Prefeita, que informou se encontrar organizando o decreto, que logo será levado à efeito no Diário Oficial do Estado.

Ausente dos debates

O Presidente do SINTEAC Local, pastor Luiz Carlos, durante os debates deste abono, sequer encampou a briga dos trabalhadores, tendo sido necessário a intervenção de professoras como Adriana Rogério e Cida Oliveira. O professor Ronilton Honorato também fez o estudo completo de todos os valores repassados pelo Governo Federal para a educação local.