Sindicato não tem resposta sobre abono e rateio das sobras do FUNDEB

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Núcleo Senador Guiomard disse ontem aos trabalhadores que não tem uma resposta da Prefeitura quanto ao valor que sobrará do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e quanto será rateado e repassado aos trabalhadores como acontece em vários outras cidades acrianas ao ser questionado por filiados.

Luiz Carlos, segundo o testemunho de trabalhadores vem se esquivando e sumindo do debate, isso porque de acordo com as normas até o momento postas ele não faria jus a eventual pagamento, garantido somente aos trabalhadores que estejam trabalhando em escolas e sala de aula, pois o Governo do Acre, após ter anunciado os valores somente à professores voltou atrás e garantiu o pagamento para professores e demais servidores das escolas.

No grupo do Sinteac local, Luiz diz que aguarda resposta da Secretaria de Educação que alega aguardar resposta do Tribunal de Contas do Acre. A resposta do TCE/AC, quanto ao rateio e a sua não incidência em gasto de pessoal, já fora dada para a Prefeitura de Mâncio Lima e inclusive foi base para a decisão do Governo estadual e conceder a benesse aos trabalhadores.