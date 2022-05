Shows marcam encerramento das comemorações dos 46 anos do Quinari

Em seu último dia de festa o município de Senador Guiomard através da administração da Prefeita Rosana Gomes recebeu artistas locais no palco montado na praça.

Uma multidão de moradores foram acompanhar os show ao vivo na praça, contando com os artistas da terra e atrações estaduais. Rosana Gomes, comemorou os 46 anos com a distribuição de um delicioso bolo aos munícipes que estiveram na programação.

De acordo com o Presidente da Fundação Municipal de Cultura Eudiran Carneiro que coordenou as programações com a

Secretária Isabel Cristina, as festividades obedeceram ao cronograma e a população prestigiou os eventos que contou com a participação de evangélicos, católicos e desportistas.

Um dos destaques este ano foi o resgate cultural nas escolas com valorização do nome do município, seu hino e a colaboração mútua dos educadores.