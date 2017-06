Sessão é marcada pelos parabéns e só faltou bolo de comemoração

A sessão desta terça-feira (30) foi marcada pelos parabéns dos vereadores aliados Pastor Uchoa (PSD), Magildo Lima (PP) e irmã Chaguinha (PP), onde por pouco não levaram bolo e refrigerante para dizer “parabéns” ao prefeito pelas suas ações.

Na ótica dos vereadores citados, as ações do prefeito são um favor a comunidade, enquanto o próprio prefeito já reconheceu que cumpre com sua obrigação em promover os serviços de saúde, melhorias na zona rural e limpeza pública.

Por outro lado, a vereadora irmã Chaguinha também fez cobranças, adotando a postura bate-assopra. Enquanto Magildo e Uchoa disseram que o município está a mil maravilhas.

Os vereadores Cleilton Nogueira (PR), James Queiroz (PR), Francisca Macedo (PT) e Idalete (PSB) fazem parte da ala mais qualificada. Quando sobem a tribuna apresentam argumentos positivos e enfatizam melhorias, sem beirar o puxa-saquismo.