SESC realizou sarau cultural no último final de semana

O Serviço Social do Comércio – SESC, em Senador Guiomard realizou no final de semana um sarau cultural em suas dependências tendo como objetivo movimentar a cultura local e envolver toda a clientela assistida no ambiente.

Segundo o projeto do Sarau, as atividades tiveram como objeto mostrar os trabalhos realizados ao longo do do ano na literatura e cultura através dos alunos atendidos na unidade Sesc – Ler.

Uma programação que contou com poesias, teatro, música e comidas tradicionais deu brilho ao evento.

Para a recreadora do Sesc, a professora Kédila, o evento superou as expectativas da direção da unidade, atualmente presidida por Edson Quaresma.