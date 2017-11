SESC promove feira de saúde, ciência e meio ambiente recebendo multidão de alunos

O Serviço Social do Comércio – SESC, em Senador Guiomard promoveu no município através da Unidade Sesc-Ler e de Cultura a Feira de Meio Ambiente e Ciências nesta quinta-feira (23), recebendo a comunidade escolar e a população em geral.

O e evento durou todo o dia e contou com vários espaços de informação sobre a temática do meio ambiente e as ciências naturais. O objetivo do projeto foi promover informações ao público infanto-juvenil, já que todas as escolas estiveram envolvidas.

Um dos objetivos foi promover cuidados com saúde e o meio ambiente contextualizando com pesquisadores para uma consciência de responsabilidade com o planeta terra. Informou ainda o projeto que todos devem reconhecer a saúde e a natureza como algo imprescindível com outro e com o mundo.