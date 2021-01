Servidores de apoio criticam Prefeito e Secretária de Educação por não recebimento de abono

Um tiro no pé para aqueles que não receberam, assim foi classificado o abono pago somente para os professores da rede municipal de ensino, pelo Prefeito André Maia que após sua trágica administração ainda pretende voltar a política.



Maia não citou em seu vídeo quais servidores estavam recebendo o abono salarial, no entanto, inúmeros servidores que foram ouvidos pela reportagem demonstraram total indignação e questionaram a legalidade do pagamento.



André Maia gravou vídeo com seu novo visual, tudo no sentido de parecer um bom gestor, quando ainda responde por crimes perpetrados frente à gestão municipal.



“Os servidores de apoio sempre são esquecidos pelos Prefeitos, não bastasse isso não há uma representação que brigue por eles”, disse um vigia em tom de desabafo.