Servidores da educação dizem que disputa pelo SINTEAC é entre o ruim e o pior

Que o movimento sindical perde sua representatividade a cada dia não é nenhuma novidade, isso porque o Governo Federal agiu para acabar com o movimento sindical no âmbito nacional. E o local, principalmente no Quinari parece que vai para o fundo do poço, segundo inúmeros profissionais que foram ouvidos pela reportagem.

“É um candidato pior que o outro, não vou votar, esses aí envergonham a categoria”, disse um professor que pediu para não ter seu nome revelado ao se referir as pré-candidaturas que estão postas para os filiados votarem.

“Até agora os concorrentes que se apresentaram, estão querendo fugir da sala de aula e estão se agarrando na entidade”, disse outro profissional de apoio que contou também que vai “desfiliar, não vou bancar luxos de quem não tem competência para nada”.

Sobre o fundo do poço que o movimento sindical do Quinari está se metendo, muita gente faz críticas, porém não coloca o nome, o que deixará que a classe seja conduzida por quem tem coragem de concorrer, no entanto, não sabe nem como iniciar uma negociação por melhoria pela educação e os servidores.