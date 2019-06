Senadora, Secretário, Prefeito e vereadora fiscalizam serviços da AC40

A Senadora Mailza Gomes juntamente com o Secretário de Infraestrutura do Acre – SEINFRA, Thiago Caetano, bem como o Prefeito Gilson da Funerária e a vereadora Chaguinha fiscalizaram as melhorias feitas pelo Governador Gladson Cameli nas estrada AC40, na manhã desta terça-feira (25).

As autoridades percorrem trecho da estrada que estava em péssimas condições, no entanto, o governo do estado atendendo aos pedidos da Senadora Mailza, do Prefeito Gilson e dos vereadores aliados na Câmara empreendeu melhorias em toda a AC40.

“Amigos, hoje junto com o secretário da Seinfra, Thiago Caetano, o prefeito do Quinari, Gilson Pessoa e a vereadora Chaguinha (Progressistas-AC), visitamos as obras da recuperação da rodovia AC-40, no trecho que liga Rio Branco a Senador Guiomard. Agradeço ao governador Gladson Cameli e ao secretário Thiago por atender nosso pedido. A recuperação faz parte do nosso compromisso com a população do Alto Acre e Baixo Acre. Lembrando que a estrada é uma importante via de acesso aos países vizinhos Peru e Bolívia. Quem me acompanha, sabe que também tenho lutado por recursos para as nossas rodovias. Recentemente estivemos no Dnit e conseguimos o desbloqueio de recursos para recuperação da BR 317. Nossa população merece estradas seguras! Forte abraço a todos!”, disse Mailza pelas redes sociais.