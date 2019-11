Senadora Mailza traz Secretária Nacional da Família ao Acre para lançar Frente Parlamentar em Defesa da Vida

Na ocasião, a parlamentar e a secretária Ângela Gandra Martins participam de audiência na Aleac para debater situação das meninas que possivelmente foram afetadas pela vacina HPV

Na próxima segunda-feira, 25, a Secretária Nacional da Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) Ângela Gandra Martins, vem ao Acre a convite da senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) para lançar a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e debater a situação das meninas que após serem vacinadas contra o HPV passaram a apresentar problemas de saúde.

O encontro articulado por Mailza acontece a partir das 10h na sede da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) e fazem parte das pautas do mandato e sua atuação parlamentar: às causas sociais e defesa das mulheres.

“A ministra Damares já e conhecedora da situação dessas meninas, esteve aqui no Acre no início do ano, conversou com mães, e quando solicitei a vinda da secretária Ângela, ela prontamente nos atendeu. É uma pauta que temos defendido há muito tempo e vamos juntar esforços de toda a bancada, o governador Gladson para enfrentar esta situação que preocupa todos nós”, afirmou a senadora.

No mesmo dia, a partir das 15h na sede do Tribunal de Justiça do Acre é a vez de uma audiência sobre famílias vítimas da violência no Acre com o presidente do TJAC, desembargador Francisco Djalma e juízes das Varas de Família da capital.

Também na segunda, a partir das 16h30, audiência com a secretária estadual de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres, Claire Cameli sobre a entrada de imigrantes venezuelanos no Acre.

Frente Parlamentar

O grupo tem o objetivo de acompanhar e fiscalizar programas e políticas públicas governamentais destinadas à proteção dos direitos à vida, da família, da criança e do adolescente, além de promover debates sobre a valorização e o papel da educação na estrutura familiar.

Currículo

A secretária nacional da Família é professora de Filosofia do Direito na Escola de Direito CEU Law School e especialista em Antropologia Filosófica, além de lecionar Teoria do Direito Tributário do Programa de Pós-graduação na Universidade Mackenzie. É representante na Câmara de Comércio Internacional (ICC) e integrante do Conselho Superior de Direito da FECOMERCIO. Também é Membro da Academia Brasileira de Filosofia (ABF) e da Academia Paulista de Letras Jurídicas (APLJ). Foi sócia da Advocacia Gandra Martins

PROGRAMAÇÃO – 25/11/2019

09:30 às 12h – Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC)

9h30 – Coletiva de imprensa com a senadora Mailza Gomes e a Secretária Nacional da Família, Ângela Gandra Martins.

10h – Lançamento da Frente Parlamentar de Defesa da Vida e da Família.

11h – Audiência com setores da sociedade (governamentais e não governamentais) sobre a problemática da vacina HPV. Participam mães e meninas que ficaram com sequelas após tomar a vacina.

15h – Sede do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC)

Reunião com o presidente do TJ/AC, desembargador Francisco Djalma e juízes das Varas de Família sobre a situação das famílias vítimas violência no Acre.

16h30 – Sede da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM)

Audiência para debater o crescimento da entrada de imigrantes venezuelanos no Acre, conhecer os trabalhos desenvolvidos pela secretaria e apresentação das emendas destinadas pela senadora para política social no estado.

