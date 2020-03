Senadora Mailza solicita ao Ministério da Saúde envio imediato kits de testes para detectar coronavírus no Acre

No requerimento encaminhado, Mailza também pediu Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais da Saúde do estado.

Com o objetivo de contribuir para enfrentamento à pandemia de coronavírus, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) encaminhou ofício para o Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 20, solicitando envio com urgência para o Acre kits de reações de testes rápidos para diagnóstico do COVID-19, material para coleta de exames e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Mailza, que tem acompanhado os casos no Acre, reiterou que o momento é de unir competências para prevenir a disseminação do coronavírus e pediu ajuda ao governo federal. “Dada à gravidade da situação que o mundo se encontra, solicitei ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que destine ao estado do Acre kits para a detecção e insumos específicos para o combate do COVID-19 e material para a coleta de amostras. Nossa prioridade é ter garantia para os casos mais graves detectados o quanto antes. Ninguém pode ser prejudicado por não fazer o teste”, destacou.

Além dos kits para testes, Mailza também solicitou EPIs orientados pelo Ministério da Saúde e obrigatório para profissionais da saúde: gorro, máscara especiais, luvas, aventais descartáveis, capote e óculos protetores.

Mailza demonstrou estar preocupada com as equipes das unidades de saúde, “pois eles são a primeira linha de combate à pandemia do coronavírus e ficam expostos ao vírus em hospitais e postos de saúde com pessoas doentes. Precisamos ampliar diagnósticos, mas também proteger nossos profissionais”, finalizou a parlamentar.

Assessoria