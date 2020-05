Senadora Mailza Gomes votou a favor de verbas aos municípios

A senadora Mailza Gomes (Progressistas- Acre) votou a favor do auxílio de R$ 60 bilhões do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020) que prestará auxílio financeiro a estados e municípios para combate à pandemia da covid-19. Além dos repasses, os entes federativos também serão beneficiados com a liberação de R$ 49 bilhões através da suspensão e renegociação de dívidas com a União e com bancos públicos e de outros R$ 10,6 bilhões pela renegociação de empréstimos com organismos internacionais, que têm aval da União. Totalizando um auxílio de R$ 125 bilhões para ajudar no combate ao novo coronavírus.

O Acre será beneficiado com mais de R$ 940 milhões para serem aplicados na área da saúde do estado e municípios e também na suspensão de dívidas. A matéria agora segue para análise na Câmara dos Deputados.

A senadora Mailza, destacou a importância dessa ajuda aos municípios do Acre. “A votação de sábado foi histórica para o nosso Brasil. Esse repasse emergencial vai ajudar a salvar vidas e a salvar a economia de estados e municípios. Teremos recursos para comprar equipamentos médicos, testes e atender a população mais vulnerável.

Como sabemos, o nosso Acre é um estado ainda que precisa desenvolver muito. E esse projeto vai proporcionar quase R$ 1 bilhão para ajudar o nosso estado no enfrentamento ao novo coronavírus. Após aprovado pela Câmara e sancionada pelo presidente Bolsonaro, precisamos agir rápido para garantir que os recursos estejam disponíveis para nosso Acre e já aplicados na Saúde de nossa gente”, destacou a parlamentar.