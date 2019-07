Senadora Mailza Gomes visita obras da ponte sobre o Madeira: “É um sonho que está se concretizando”

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) visitou nesta terça-feira (23) as obras da ponte sobre o Rio Madeira junto com o secretário estadual de Infraestrutura (SEINFRA), Thiago Caetano. Com mais de mil metros de extensão, a ponte que vai ligar Rondônia ao Acre está com 95% da estrutura concluída.

Mailza foi recepcionada no canteiro administrativo da empresa Arteleste Construção pelo diretor de Planejamento e Projetos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Luiz Guilherme, o gerente de contratos da Arteleste Cleyder Razzini, construtora da ponte e engenheiros responsáveis pela obra.

“Viemos acompanhar o andamento das obras e conversar com a empresa que está executando os trabalhos. Também vamos dar celeridade aos nossos processos dentro do poder público para a conclusão o mais rápido possível. Toda a bancada federal está unida, pois é um momento histórico ver uma obra monumental dessas se concretizando”, ressaltou.

Em seguida, acompanhada de Caetano, Mailza percorreu toda a extensão da ponte, que já está finalizada. Faltam apenas algumas barreiras e acesso nas cabeceiras.