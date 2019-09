Senadora Mailza Gomes viabilizou junto ao então Prefeito Gilson da Funerária Inclusão para Idosos

A Senadora Mailza Gomes foi a idealizadora da implantação do Programa Viver que garantiu uma sala de informática para os idosos. A gestão de Gilson Da Funerária trabalhou junto ao mandato da Senadora para implantação do Programa através do Ministério da Família. Os computadores em Senador Guiomard foram instalados no antigo Centro de Inclusão Digital, local que funciona a Secretaria de Cidadania e Assistência Social.

“Quero comemorar a intalação deste programa, foi a nossa equipe junto a Senadora Mailza Gomes, Ministério da Família que de forma incansável trabalhou para implantação do projeto”, enfatizou Gilson da Funerária.

O objetivo do Programa é ser referência no processo de otimização de oportunidades para inclusão digital e social da pessoa idosa, além de potencializar as habilidades, contribuindo para a preservação da autonomia e do protagonismo das pessoas com 60 anos ou mais.

O secretário Antônio Costa comemora a conquista. “O Programa persegue a promoção do direito ao envelhecimento ativo e saudável, mediante ações que preservem a dignidade, promovam o enfrentamento à violência, assegurem a valorização da pessoa idosa perante a sociedade”, afirma.

A Senadora Mailza Gomes agradeceu ao Ministério da Família, ressaltando ainda que outras cidades serão contempladas. Observou que a parceria com as cidades é primordial para a implantação.